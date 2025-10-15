RFV Ernesto Poesio: "Champions? Forse Pioli pensava che la squadra avesse spalle più larghe"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" a proposito di Modric: "Come fermarlo? Non bisogna pensare solo a lui perchè ci sono anche gli altri. Il Milan ha un ottimo centrocampo, di forza e qualità e sarà ostico per quello della Fiorentina affrontarlo, anche perché quello viola è ancora da definire"

Se tornasse indietro Pioli parlerebbe nuovamente di Champions ad inizio stagione?

"Il discorso faceva parte di quella linea che aveva scelto Pioli ad inizio stagione, ovvero riaccendere l'entusiasmo dopo le dimissioni di Palladino e la contestazione. Forse Pioli pensava che avesse le spalle più larghe per reggere queste dichiarazioni. Adesso penso non le ridirebbe. Anche se c'è da dire che, con queste dichiarazioi, Pioli era riuscito a ricompattare la tifoseria, quasi da solo,perchè Pradè ha parlato dopo. Ovvio che avrebbe dovuto dare seguito a queste parole, perchè ora gli si stanno ritorcendo contro".

Pioli comunque rimane sereno nonostante la situazione difficile

"Io penso che lui sia sincero, è stato chiamato molto spesso "il normalizzatore", per la sua flemma. Poi cosa serve alla squadra lo sa lui oppure metterà lui alla prova il suo modo di pensre. Anno scorso la squadra rispose bene a Palladino, allenatore che non aveva la stessa calma di Pioli, ma che teneva di piùl'ambiente sulla corda. E' difficile comunque capire quale sia stata la strada giusta perchè i segnali sono sempre stati contrastanti, anchde all'interno della stessa partita"

