Radio FirenzeViola, prosegue la programmazione: dalle 19:00 "Scanner"

Oggi alle 18:49
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 19:00 alle 20:00 andrà in onda "Scanner", trasmissione a cura di Giulio e Anna Dini. Scatterà poi "Colpi d'Ala" con Lorenzo Marucci e Alberto Di Chiara. Infine dalle 21 alle 21:30 ci sarà "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38. 

