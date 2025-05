RFV De Biasi: "La Fiorentina ha pagato la stanchezza ma il campionato è stato buono"

L'ex allenatore dell'Udinese Gianni De Biasi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo" per commentare il campionato che si conclude stasera: "E' stato un campionato interessante e combattuto fino all'ultima giornata, equilibrato visto il punto tra le due che hanno lottato per lo scudetto e ancora oggi non sappiamo chi giocherà in Europa. La sorpresa? Il Napoli che vince il campionato, anche grazie al fatto che ha giocato una sola competizione. L'Inter ha buttato il campionato scorsa domenica con il pareggio con la Lazio, per le altre è ancora tutto lì, dipende dai risultati di questa sera, anche per la salvezza. Insomma è stato un campionato bello e apero per gli appassionati".

Ci sarà e c'è stato l'addio a diversi tecnici, come mai i cicli non durano? "E' un malcostume italiano cercare scappatoie cambiando gli allenatori. Bisognerebbe che i progetti e e strategie si condividessero e si provasse a superare certi cataclismi durante i momenti difficili, e si evitasse di dare in pasto sempre qualcuno per salvare altri. Spesso c'è approssimazione".

Che stagione è stata quella della Fiorentina e di Palladino? "La Fiorentina ha fatto una stagione buona, pur rallentando un pochino. Palladino si è calato in questo contesto, peccato per i risultati dell'ultimo periodo frutto di una stanchezza fisica e mentale per rimanere sempre attaccata lì. E' un gruppo realtivamente giovane e non abituato a lottare su più fronti ma credo che Palladino vada promosso come lavoro a Firenze perché la Fiorentina ha fatto un buon lavoro".

Cosa pensa della cessione dell'Udinese al fondo americano? "La famiglia Pozzo ha fatto qualcosa di straordinario in una città piccola, ha consolidato l'Udinese in serie A, ha sempre messo in difficoltà le big, ha fatto più del dovuto e venduto giocatori alle più grandi. Forse è subentrata un po' di stanchezza o motivi economici".

Il suo futuro cosa prevede? "Sono fermo da un anno. Ho avuto offerte in paesi stranieri ma non ho trovato quello che mi piaceva, due mesi e mezzo fa ho avuto qualcosa in Italia ma non è andata in porta. Mi guardo intorno, se trovo qualche Nazionale mi piacerebbe di più"