De Biasi difende Pioli: "Non sempre le cose iniziano bene. Comuzzo? Ora le risposte"

Nella mattinata di Radio FirenzeViola, spazio a Gianni De Biasi. L'allenatore, impegnato come ultima esperienza da ct sulla panchina dell'Azerbaigian, nel corso di "Chi si compra?" si è proiettato così sullo stato attuale della Fiorentina: "Pioli ha le competenze per capire e analizzare bene la situazione. Da fuori siamo tutti bravi a dare consigli, oggi la Fiorentina lascia un po' l'amaro in bocca ma perdere in casa col Napoli ci sta - magari perdendo in maniera meno clamorosa -. Però il Napoli va con automatismi consolidati, mentre Pioli alla Fiorentina ha un nuovo gruppo che necessita di un po' di tempo, anche per ruotare i calciatori come sta già facendo".

C'è già troppa pressione a Firenze? Fosse in Pioli, cambierebbe modulo?

"L'ambiente lo conoscete tutti bene, è caldo. Ma le cose non funzionano sempre come ci si aspetta. Ci vuole un po' di pazienza, tutto sommato la Fiorentina ha un buon organico. A volte ci si fissa troppo sui numeri. Stefano (Pioli, ndr) apporterà i correttivi che servono, anche perché non sempre le cose viaggiano sui binari che uno ha prestabilito. Devono anche crescere le compatibilità tra i vari giocatori all'interno del sistema".

Cosa ne pensa delle difficoltà attuali di Comuzzo?

"Ogni situazione è diversa, non c'è parametro uguale per tutti. Comuzzo adesso vive di qualche difficoltà e lo sa benissimo lui per primo, ha tutto l'interesse a rimanere focalizzato sul campo. Il problema è la gestione della persona, dell'uomo, che adesso deve dare risposte sul campo dimostrando di essere il difensore che tutti si aspettano".

Cosa ne pensa di questo avvio di campionato?

"Il Napoli è più forte dell'anno scorso, c'è poco da nascondersi. Poi si fa il solito gioco delle parti, Conte si nasconde e sposta la pressione altrove ma c'è poco da nascondersi: il Napoli è la formazione da battere. Invece la Juventus è partita a fari spenti e con tanta voglia di riscatto: Tudor ha fame e sta costruendo una squadra che può dar fastidio a tante".