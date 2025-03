RFV Daniele Amerini: "Se la Fiorentina si impone con le piccole va in Europa League"

L'ex centrocampista viola, Daniele Amerini, ha parlato a "Chi si compra?", in onda su Radio FirenzeViola, della corsa all'Europa: “La Fiorentina deve puntare al puntare al massimo perché c’è, sia a livello di punti che di qualità della rosa, la possibilità di farlo. Ci sono stati sicuramente dei passaggi a vuoto che hanno fatto sì che tu non sia in una posizione migliore di quella di adesso. Ma ci sono anche tanti punti che non avresti pensato di fare con le big. Quindi secondo me la Fiorentina è nella posizione che si merita. E c’è margine per fare un’ulteriore salto di qualità. Riuscendo a imporre il proprio gioco con squadre "inferiori" si può arrivare in Europa League”.

Il gioco dei viola si sposa bene con quello dell’Atalanta?

“Secondo me la Dea è una delle avversarie più complicate da affrontare. La Fiorentina ha fatto meglio con le squadre che cercano di imporre il gioco e lasciano spazio alle spalle dell’avversario. L’Atalanta, giocando uomo su uomo, non è l’avversario ideale per come gioca la Fiorentina. Dovrà essere bravo Palladino a trovare la chiave giusta”.

Contro Atalanta e Milan il pareggio è un risultato inutile per l’Europa?

“Inutile no, ma i pareggi fanno più comodo alle squadre che non devono rimontare. Almeno una bisogna cercare di vincerla. Io credo che con l’Atalanta possa venire fuori di tutto, se la becchi nel miglior momento di forma è facile perderci perché va a duemila. Il Milan invece è una squadra più adatta alla Fiorentina come modo di giocare”.