D'AGOSTINO A RFV, Nico-Gud? Viola perde qualità

© foto di Federico De Luca

L'ex centrocampista Gaetano D'Agostino, ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro", ha parlato così del mercato della Fiorentina: "Nico e Gudmundsson hanno caratteristiche diverse. L'argentino può fare l'esterno, il falso nueve ed ha più qualità. Gudmundsson mi piace ma ha fatto bene un anno a Genova. Nello scambio secondo me la Fiorentina andrebbe a perdere un po' di qualità. L'indizio che Nico Gonzalez poteva partire l'ha dato l'arrivo di Colpani, ma l'argentino è un giocatore forte. E' vero ha qualche acciacco, ma nonostante ciò viene chiamato in Nazionale".

Su Amrabat: "Per come gioca Palladino il marocchino è un centrocampista ideale perché è in grado di coprire tutto il campo. Se dovesse partire penso che la viola dovrebbe prendere altri due elementi".

Sui portieri: "Palladino può dormire sogni tranquilli perché ha due portieri molto bravi. De Gea è esperto ma Terracciano si è sempre fatto trovare pronto. La Fiorentina ha tre competizioni e lo spagnolo è più di un anno che non gioca e di conseguenza non potrà giocare sempre. Però sapere che quando De Gea non ci sarà lo sostituirà Terracciano si può stare tranquilli".

