CUCCHI A RFV, Viola superiori al Milan a San Siro

Durante Viola AmoreMio, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, Riccardo Cucchi (voce storica della Rai) è intervenuto per parlare del momento della Fiorentina: "Il campionato della Fiorentina è interlocutorio per ora. Io continuo a dire che con questa pausa di due mesi si debba parlare di due campionati diversi e così tutte le nostre analisi diventano difficili. La Fiorentina secondo me ha nel suo organico qualità tecniche che dovrebbero portare ad una classifica diversa. La pausa penso possa far bene ai viola.



Su Milan-Fiorentina e le polemiche arbitrali posso dire solo che oggi è più complicato per gli arbitri dirigere una partita. Può sembrare un paradosso ma adesso deve rapportarsi anche al VAR. La cosa che disorienta e fa arrabbiare i tifosi è che in alcuni casi analoghi vediamo decisioni diverse. Però ripeto che non ha senso concentrarsi esclusivamente sugli arbitri. Sul campo la prestazione della Fiorentina c'è stata e secondo me i viola hanno giocato meglio del Milan.

La Fiorentina gioca bene, l'ho vista spesso e mi sono quasi sempre divertito. Purtroppo però oltre ad essere belli bisogna essere anche cinici. La mancanza di concretezza in attacco ha limitato le ambizioni della squadra. Credo che la squadra di Italiano sia comunque una di quelle che gioca il miglior calcio in Italia. Sul mercato di gennaio interverrei cercando un finalizzatore, ma non è facile trovare un attaccante sulla piazza. Qui entra in gioco l'elemento dello scouting: credo che, date le finanze limitate che hanno a disposizione, dovrebbero sposare a pieno questa strada, così come ha fatto il Napoli quest'estate".