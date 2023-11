CRUDELI A RFV, Viola domani può fare come a Napoli

FirenzeViola.it

Tiziano Crudeli a Radio FirenzeViola

Il giornalista Tiziano Crudeli è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Palla al centro".

Queste le sue parole riguardo l'ambiente rossonero attuale e la posizione di Pioli:

"Non c'è un solo responsabile, tutti dovrebbero fare un "mea culpa" generale e gli infortuni sono stati un'aggravante per questa scomoda situazione. Gli alti e bassi sono all'ordine del giorno nel Milan, alternando grandi prestazioni a brutte sconfitte. Tutti gli infortuni potrebbero essere anche frutto di sbagli durante la preparazione atletica, qualcuno ha delle responsabilità. Riguardo domani sera, la Fiorentina è una squadra in grado di sfruttare spazi e ripartenze come successo con la vittoria in trasferta a Napoli per 1-3, ha la possibilità di fare bene con Nico Gonzalez come goleador e con un giocatore come Bonaventura in squadra. Per il Milan un giocatore che fa la differenza da titolare è Loftus-Cheek, al contrario di Jovic che non ha fatto quasi nemmeno un tiro in porta fino ad ora, infatti forse sul mercato in attacco è stato calcolato male qualcosa ed ecco perché è stato convocato il giovanissimo attaccante Camarda".

