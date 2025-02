RFV Corrado Orrico: "A Firenze i migliori vengono venduti. Così non potranno mai competere con le big"

Corrado Orrico, ex allenatore di Serie A, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "Siamo un paese in cui la caccia all’allenatore è quotidiana, fino a poco tempo fa le cose andavano bene, chiaro che partite perse come ieri lasciano problemi da risolvere. Nel corso della sua storia la Fiorentina ha sempre avuto dei periodi negativi."

Ci troviamo a parlare di una Fiorentina al 6 posto nonostante un buon mercato:

"Sono convinto che la Fiorentina si riprenderà e tornerà a vincere. Sono meravigliato dal fatto che non hanno venduto Comuzzo, perché solitamente quando c'è un campione viene venduto, e così la Fiorentina non potrà mai competere con le grandi."

Folorunsho, Zaniolo e Fagioli fanno pensare ad una Fiorentina ambiziosa?

"Sono giocatori che da giovanissimi erano delle speranze, in altre squadre non hanno fatto bene e ora ci sta provando la Fiorentina, ma il loro decorso lo hanno già fatto. Si sono soffermati su posizioni mediocri, questi sono i tipi di giocatori che la Fiorentina compra."

Tornando all'allenatore, quanto è importante sentirsi protetto dalla società? Le parole di Pradè fanno riflettere:

"Se le sconfitte avvengono una volta ogni tanto per loro è facile difenderlo, ma se continua così lo manderanno via. La Fiorentina ha qualità per tornare a fare bene ed essere rispettata in giro per l'Italia."

Contro le big la Fiorentina riesce a fare bene grazie alla difesa e al contropiede, contro le piccole fatica di più, è un limite di Palladino?

"No è un limite della squadra, non ci sono fuoriclasse che ti risolvono le partite più difficili come quella di ieri. Se i giocatori migliori li vende dopo giochi con i peggiori e i risultati non puoi averli. Vincenzo Italiano, ha questa esuberanza verso l'attacco, invece Palladino lo vedo molto più equilibrato. Ovviamente se viene paragonato ad Italiano è ovvio che sembra un difensivista. La sua sfortuna non è quella di avere un fuoriclasse. Kean 5 o 6 gol li ha fatti in area piccola, non siamo di fronte ad un fuoriclasse ma un giovane che era pieno di qualità e che in una big ha faticato. Ora sta facendo bene perché c'è una squadra che gioca per lui. "

Si dice che Palladino abbia poca esperienza, cosa ne pensa?

"Un allenatore per diventare esperto deve invecchiare, ci vuole del tempo. Palladino per me è un allenatore da difendere per quello che sta facendo. È una persona equilibrata nel gioco e nello spirito. La squadra di Italiano non era equilibrata, attaccavano e basta. Io consiglierei a Palladino di continuare a fare quello che sta facendo perché è sulla giusta strada".