COLOMBA A RFV, Kean valorizza i viola ma può migliorare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Franco Colomba, allenatore, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per dire la sua sulla Fiorentina: "I campionati sono lunghi, ci sono momenti belli e meno belli. A Firenze si intravede un'idea di gioco più che buona. Quando si trasforma la costruzione di gioco in gol è positivo. La Fiorentina ha trovato il giocatore che la butta dentro e che dà lustro a tutto quello che la squadra riesce a proporre. L'allenatore, poi, sta gestendo bene le cose".

Si aspettava l'esplosione di Kean?

"Ha tutto, è un attaccante completo per il calcio moderno. Certo la crescita deve proseguire: deve essere ancora più concreto e a disposizione della squadra. Mi sembra che abbia tutto il tempo e la volontà per poterlo fare. Poi ha trovato a Firenze un pubblico che lo aiuta, quindi si è gasato: la fiducia che non ha trovato da altre parti l'ha trovata in viola".

Palladino, che è stato suo calciatore, sembra già esperto nonostante la giovane età.

"Io lo ebbi quando era infortunato e quindi giocò poco. Per questo ci siamo scontrati qualche volte. Però riconsoco il talento che ha sempre avuto. Ha avuto allenatori importanti e dai quali ha appreso alcune cose che riesce a proporre nel modo giusto".