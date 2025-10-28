RFV Collovati: "La responsabilità è di tutti. Giocatori fin qui irriconoscibili"

A Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio", Fulvio Collovati, ha dato le sue impressioni sul momento viola e sulla sfida di mercoledì sera contro l'Inter: "Questa è la dimostrazione che il calcio non rispecchia sempre i veri valori della rosa. La squadra è buona, ma questo ti fa capire che quando entri in questo limbo conta più la testa, che l'aspetto tecnico. La Fiorentina ne deve uscire, ma la partita di mercoledì non sarà semplice, perché incontra una squadra arrabbiata che ha subito delle ingiustizie arbitrali. L’Inter è favorita, però la Fiorentina quando ha giocato contro la Roma è stata sfortunata. Quando ci sono queste periodi la sfortuna non ti abbandona e devi riuscire ad uscirne con le proprie forze e gambe".

Secondo lei chi ha più responsabilità ?

"In queste situazioni qui la responsabilità è di tutti. In estate è stato fatto un mercato che si pensava ottimo, anche lo stesso Pradè pensava di aver fatto una buona squadra, ma non è così, perciò la responsabilità è di tutti. Anche Pioli ha commesso degli errori. I giocatori sono irriconoscibili, Gudmundsson, Fagioli, Gosens non stanno rendendo".

Contro l’Inter si possono schierare come titolari giovani come Fortini e Comuzzo?

"No, con l'Inter non puoi mettere questi ragazzi, devi mettere di fronte alle proprie responsabilità i titolari. Fortini è bravo, ma devi dare responsabilità a chi ha giocato fino a ora. La partita è complicata, l’Inter gioca bene, ma ha problemi difensivi e lo ha dimostrato nel secondo tempo contro il Napoli, con i gol di McTominay e Anguissa. E' una squadra che crea molto ma che può lasciare degli spazi".



