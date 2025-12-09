RFV Collauto: "Fiorentina troppo arrendevole col Sassuolo: Vanoli dia delle risposte"

Mattia Collauto, ex calciatore e dirigente sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?", queste le sue parole sul momento della Fiorentina, ultima in classifica: "E' una situazione complicata. Da fuori si vede una squadra senza riferimenti. Io sabato ero a Reggio Emilia, e non ho visto una squadra con uno spirito combattivo o un sentimento che magari ti consente anche di andare oltre alle difficoltà che stai passando. La Fiorentina non ha un caricatore o qualcuno che si prende la responsabilità del momento. Non è una questione tattica, in questo sono d'accordo con Vanoli. Manca serenità e personalità. In questo momento servono calciatori che siano consapevoli della gravità della situazione. Il clima è pesante ma non bisogna farci condizionare. E' stato giusto chiedere una mano ai tifosi ma la soluzione la deve trovare il club. Io ho visto una Fiorentina molle, il Sassuolo ha avuto di fronte una squadra arrendevole".

Vanoli? "Ha preso in mano una situazione difficile, ma adesso invece di migliorare si è aggravata. I risultati parlano chiaro. Vanoli credo che debba dare delle risposte. Poi è vero che tanto dipende dall'atteggiamento dei giocatori. Però l'allenatore è lui, è lui che deve riuscire a tirare fuori qualcosa".