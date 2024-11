COLLAUTO A RFV, Kean non vale 52mln ma può arrivarci

FirenzeViola.it

Mattia Collauto, dirigente sportivo ed ex calciatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?" parlando della clausola rescissoria nel contratto di Moise Kean:

Da dirigente cosa ne pensa delle clausole rescissorie?

"A me non piacciono tanto, da amante del calcio. Purtroppo c'è un aspetto aziendale al quale bisogna fare riferimento e sono necessarie perché tutelano gli investimenti del club".

Se lo aspettava in queste condizioni Kean? Preferisce un vice attaccante che metta pressione oppure si cerca delle soluzioni diverse?

"Credo che in questi club di medio alto livello vada sempre inserita più qualità possibili. I claciatori devono abituarsi a queste pressioni. Nella Fiorentina conta la qualità delle partite fatte dal giocatore, non dalla quantità. Chi merita gioca e ci sono dei dirigenti preparati. La Fiorentina ha una rosa ben assortita, se interviene per il vice di Kean lo farà cercando giocatore calciatore con caratteristiche diverse ma di qualità".

Kean vale la clausola di 52 milioni di euro?

"In termini numerici no. 52 milioni sono tanti ma ci può arrivare. Sta dimostrando di valere quella cifra perché sta facendo molto bene".

Secondo lei Beltran verrà preso più in considerazione quando rientrerà Gud?

"Beltran è un giocatore dalle grandi qualità. In questo momento deve sfruttare le opportunità e fare gol. In questo momento è il giocatore che serve alla Fiorentina perché lega tanto il gioco e favorisce gli inserimenti di chi gli sta vicino. La stagione però è lunga e credo che una squadra come la Fiorentina debba sapersi calare in differenti momenti".

