COLASANTO A RFV, Gran colpo Valentini. Quarta...

L'agente di mercato ed esperto di calcio argentino Filippo Colasanto è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Tempi supplementari" per parlare delle tematiche più attuali di casa gigliata. Queste le sue parole a partire da un giudizio sul nuovo acquisto viola Nicolas Valentini: "E' un grandissimo colpo, aveva tanto mercato. Il Boca voleva fare un rinnovo importante con una clausola alta ma gli agenti hanno detto di no perché il ragazzo aveva un bel mercato. Così si è arrivati allo scontro, per questo è un bel che non gioca. E' un 2001 abituato alle atmosfere calde, è un grosso colpo".

Differenze con Quarta: "Gli argentini, soprattutto i difensori, sono duri. Tra i due la differenza è che Quarta sa fare anche la fase offensiva molto bene. Potrebbe fare anche il mediano. Mentre Valentini è un centrale puro, gioca sia a 4 che a 3, mancino di piede. E' molto bravo a impostare l'azione, ha un aspetto gentile, è un ottimo testimonial per la Fiorentina".

Su Beltran: "E' un centravanti atipico, tecnico. Beltran non è un Lautaro. E' un ragazzo duttile che sa giocare a pallone e può fare più ruoli".

Paragone tra Valentini e Samuel: "Non è il nuovo Samuel. Lui venne preso dalla Roma e godeva di una considerazione importante. Valentini sa impostare, Samuel era molto forte nell'anticipo. Valentini con Palladino può fare una crescita spaventosa, io l'ho visto giocare alla Bombonera e se è quel giocatore lì è veramente forte".

