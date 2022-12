CIZMIC A RFV, Vi spiego il fenomeno Marocco. Ounahi...

Alex Cizmic, esperto di calcio africano, ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Chiaramente il Marocco è andato ben oltre le mie aspettative, pensavo potesse aspirare a passare il girone ma non fino alle semifinali. È uno scoglio che nessuna nazionale africana era mai riuscita a superare. Ilmovimento calcistico marocchino è di gran lunga quello più avanti, i risultati non sono casuali e sono frutto di un lavoro iniziato nel 2009 inaugurando l'accademia. Un investimento da più di 10 milioni di euro che ha portato a tre titolari dell'attuale nazionale. Nel 2014 hanno formato un team di osservatori per portare in nazionale i talenti marocchini in giro per il mondo, a volte il monitoraggio parte da quando i giocatori hanno 12 anni... Per questo in tanti alla fine hanno scelto il Marocco. Poi c'è il CT Regragoui che è riuscito ad amalgamare le varie correnti dei giocatori, lui che è figlio della diaspora che è tornato in Marocco".

Ci sono episodi simili in Africa?

"Penso al Senegal, un po' oscurato dalle imprese del Marocco. Ma il Senegal ha giocato due semifinali consecutive in Coppa d'Africa e due qualificazioni consecutive ai mondiali, traguardo complicato da raggiungere perché la conferedazione è composta da 54 stati con 5 slot per il mondiale. Con gli stessi stati in Europa ci sono 13 slot".

Stupito dal rendimento di Amrabat?

"Sicuramente sì, è andato anche lui oltre le aspettative. È sempre stato importante per il Marocco anche se sembrava aver perso il posto da titolare. Con Regragui è tornato fondamentale e ciò che mi colpisce di più è quanto sia importante il contesto per ogni singolo calciatore. Considerato da subito il filtro del centrocampo ha assunto questa responsabilità e la porta avanti come fosse una missione. Ma andiamo con i piedi di piombo perché dopo il Mondiale si rischia di non avere misura nei giudizi".

Ounahi adatto al calcio mondiale?

"Mi sorprende che non lo si conoscesse già prima. Un giocatore con le sue qualità può giocare ovunque, è un ottimo prospetto e oltre alla Fiorentina si parla di un interessamento del Barcellona".