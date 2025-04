RFV Chiarugi: "Sogniamo la Conference e un bel piazzamento in campionato"

Luciano Chiarugi, ex calciatore viola è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla Al Centro" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina: "Non so se farei riposare Kean e Gudmundsson stasera per far giocare Beltran e Zaniolo, l'argentino ora è più un centrocampista che un attaccante e l'italiano deve ritrovare la condizione, i viola hanno trovato la quadra".

Adli insieme a Fagioli a centrocampo, che ne pensa?

"Uno non esclude l'altro, Adli ha fatto bene fino all'infortunio, potrebbero giocare insieme, il francese ha qualità in entrambe le metà campo. Fagioli si è ambientato bene e sta facendo vedere le sue qualità".

Che ne pensa delle dichiarazioni di Zola su una possibile finale col Chelsea? "Zola sarà combattuto su chi tifare in caso di questa finale. Le squadre devono tirare fuori il massimo a questo punto della stagione. La Fiorentina partita dopo partita deve pensare a fare risultato sia in Conference sia in Serie A, soprattutto adesso che ha trovato la quadra giusta. Noi stiamo ancora sognando di poter a casa una coppa e fare un bel piazzamento in campionato".

Che ne pensa della partita della Fiorentina contro il Milan?

"Prima di affrontare i rossoneri abbiamo affrontato Juve e Atalanta e dopo 2 vittorie ci siamo fermati anche se abbiamo fatto una grande prestazione non sentendo la stanchezza grazie anche alla panchina lunga di quest'anno. Mancano 45 giorni alla fine del campionato e dobbiamo affrontare tutti a viso aperto per sognare il miglior finale di stagione possibile".

Che ne pensa di Zaniolo?

"Spero che in questa partita faccia vedere quello che vale anche se la Fiorentina ha trovato la quadra con Kean e Gudmundsson davanti".

Condivide la scelta di far giocare De Gea?

"Mi rende felice, Terracciano ci ha aiutato molto durante questi anni ma quando arriva un fuoriclasse come De Gea non può non giocare e sono sicuro che il portiere italiano abbia capito la situazione".