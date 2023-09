CECCONI A RFV, La Viola non può gestire il risultato

FirenzeViola.it

Luca Cecconi a Radio Firenze Viola

Luca Cecconi, ex attaccante - tra le altre - di Empoli, Fiorentina e Pisa ha parlato oggi a RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione “Viola amore mio”. Ecco le sue parole: “Se Italiano continuerà ad alternare troppo Beltran e Nzola temo che potrebbe ricrearsi quella incertezza che lo scorso anno aveva già riguardato Jovic e Cabral. Mi sembrano due buoni centravanti ma non so dire chi dei due al momento offra maggiori garanzie. Non credo che Beltran abbia problemi di ambientamento: il calcio è uguale in tutto il mondo. Semmai il suo rendimento può dipendere da quanto la squadra lo aiuterà”.

Crede però che Beltran possa essere l’attaccante giusto per la squadra di Italiano?

“La Fiorentina in effetti è una squadra che cerca spesso il cross dal fondo e un’altezza in più servirebbe… però in assoluto nella logica del gioco di Italiano serve un attaccante che si sa smarcare e sa trattare la palla con rapidità, oltre a saper attaccare la profondità. Beltran può fare questo lavoro, imparando a conoscere i tempi dei suoi compagni”.

La Fiorentina a suo avviso è una squadra che difetta di malizia?

“Contro il Lecce si è visto proprio questo difetto: purtroppo la Fiorentina non è la Juve di Allegri, che sa partire forte e poi sa bene amministrare il punteggio. I viola invece devono andare a 100% sempre. Ma se non sei costante, non puoi gestire il risultato perché si spezzano gli equilibri”.