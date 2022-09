CAVASIN A RFV, Amrabat top. Ok alternanza in porta

L'ex allenatore della Fiorentina, Alberto Cavasin, contattato ed intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato dei temi caldi in casa viola. Queste le sue parole: "Mi è piaciuto come la società e la squadra sta affrontando la Conference League: tutti vogliono fare bene. Questa è una cosa molto bella per crescere e magari raggiungere una coppa diversa, anche se questa non è una coppetta”.

C’era bisogno di qualcosa in più in attacco dal mercato?

“Si può sempre migliorare, ma la Fiorentina sarà la sorpresa e farà meglio di quello che ha fatto lo scorso anno. È stata mantenuta l’ossatura importante. I viola possono crescere e segneranno i gol che si meritano di fare. Alla squadra non manca nulla”.

La Fiorentina si è rafforzata al pari delle altre oppure no?

“Sia Atalanta che Fiorentina hanno preso giocatori giovani che daranno magari più soddisfazioni tra due mesi. Prendere giocatori forti va bene, ma la Fiorentina sta lavorando come sta facendo anche il Milan: si sta facendo una bella programmazione di gruppo. La Roma ha preso giocatori di nome. Sono percorsi diversi, scelte diverse”.

Quale giocatore la intriga di più tra i viola?

“Mandragora poteva essere quello che dava qualcosa in più, mentre Amrabat è da top, da squadra che vuole puntare allo scudetto. Adesso il marocchino sta uscendo fuori: è costato tanto, sembrava un flop, ma adesso sta tornando a grandi livelli”.

Sui portieri e sul turnover: “Per me sia Gollini che Terracciano sono titolari. L’importante è che vivano bene questa alternanza, che è giusto che ci sia. Il turnover poi è importante con così tante partite e soprattutto con un gioco così dispendioso”.