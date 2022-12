CASO A RFV, Non cederei Amrabat. In attacco...

Domenico Caso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend", per commentare le ottime prestazioni in Qatar di Sofyan Amrabat:

Ci sono già le prime sirene di mercato per Sofyan Amrabat. Lei cosa farebbe in vista del mercato di gennaio?

"Il modo di giocare di Italiano è completamente differente da quello del ct marocchino. Col Marocco sta facendo bene, è un giocatore di spessore. Per la Fiorentina non sarebbe facile perdere un giocatore così. Non è però un playmaker, ha grande fisicità e ha bisogno di giocare a briglie sciolte. Il discorso sulla cessione spetta a Italiano e alla società. Arrivare in semifinale con il Marocco è incredibile e prima di venderlo ci penserei due volte".

Lo si potrebbe sostituire?

"Quello che tengo a precisare è che se gioca in un centrocampo a due rende meglio. Volerà sulle ali dell'entusiasmo dopo un Mondiale del genere. Ha grande personalità e io non lo cederei in nessun modo".

È pronto per giocare in una big europea?

"Assolutamente, io rimasi colpito vedendolo a Verona. In mezzo al campo ha grandi doti ed è un calciatore completo. Fare il play lo limiterebbe sotto il punta di vista dell'esuberanza, ma quello che sta facendo col Marocco conferma tutte le sue qualità. Secondo me farebbe bene in qualsiasi tipo di calcio".

A gennaio cosa farebbe?

"La Fiorentina questa stagione non ha prodotto un grande calcio e davanti è mancato chi concludesse. Se davanti non hai chi mette la palla in rete diventa difficile, i viola non hanno trovato l'erede di Vlahovic e cercherei qualcuno nel reparto offensivo per finalizzare le trame di gioco che la squadra stava ritrovando nel finale. Questo è quello che posso dire da esterno. Ora la squadra sta ritrovando la sua identità ma con la penalizzazione dell'assenza di un attaccante che segni".