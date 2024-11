CARNASCIALI A RFV, Bravo Palladino: tranquillità e solidità

FirenzeViola.it

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, si è così espresso a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola: "L'importante è che non ci prendano le vertigini (ride, ndr). Sono contento perché non sembrava possibile a inizio stagione. Anche io ero scettico, come sull'acquisto di Kean. Però avevo anche detto senza infortuni avrebbe potuto fare la differenza".

La Fiorentina dà la sensazione di essere solida.

"Penso che possa pure migliorare. Gli acquisto di Cataldi e Gosens sono stati perfetti. Kean se continua così è un grande giocatore. Poi ci sono singoli che non hanno dato ancora il massimo, come Colpani".

Cosa pensa dell'allenatore?

"Anche Palladino è stato bravo, perché rimasto tranquillo anche nel periodo in cui le cose non andavano bene. A me dà la sensazione di solidità: la sua squadra concede poco. L'Inter ci farà capire a che livello siamo".

