RFV Caputo: "Fazzini l'ho cresciuto io. E' una mezzala, se trova fiducia può fare la differenza"

Da Piccoli a Fazzini passando per Viti. Francesco "Ciccio" Caputo passa in rassegna alcuni dei nuovi della Fiorentina che sono stati suoi compagni di squadra all'Empoli. A margine di un torneo di padel a San Vincenzo in provincia di Livorno, prima di tutto dice la sua, ai nostri microfoni, su Moise Kean: "Dovrà riconfermarsi, tutti si aspettano quanto meno una stagione simile. Se lui dimostra di avere la concentrazione giusta potrà certamente far bene come l'anno passato".

Su Piccoli che idea si è fatto?

"Ha ottime doti fisiche, ha tanta forza, è reduce da una bella stagione a Cagliari, può dare un bel contributo alla Fiorentina, ora è tutto nelle sue mani. E' una bella chance per la sua carriera"

Piccoli e Kean possono giocare insieme?

Come caratteristiche sono molto simili, entrambi hanno forza fisica, attaccano la profondità. Sotto certi aspetti ripeto si assomigliano, ma credo sia sta preso anche come vice Kean, del resto ci sono tante partite quest'anno per la Fiorentina. E' vero, la Fiorentina ha speso tanto, è un acquisto importante per il presente e per il futuro".

L'attacco della Fiorentina sembra di primissimo livello...

"E non dimentichiamoci di Dzeko, è un signor attaccante. Quello viola è un bel reparto perché c'è anche Gud che a me piace da impazzire, deve trovare continuità ma può fare la differenza"

Parliamo di Fazzini...

L'ho cresciuto io sotto certi aspetti, ha un potenziale enorme, ha qualità se trova l'ambiente giusto e la fiducia del club e dell'allenatore può fare la differenza"

Qual è il suo ruolo?

"La mezzala, anche se ad Empoli ha fatto in qualche circostanza anche il play ma ha gamba e forza per inserimenti e far gol. Certo, può fare benissimo anche il trequartista ma per come l'ho conosciuto io a Empoli ha quasi sempre fatto la mezzala"

E su Viti?

"Per me è un difensore centrale forte, con qualità, ha lettura di gioco. Pure lui ha bisogna di trovare continuità e l'ambiente che lo coccola. Dipende molto per questi giovani dalla voglia di mettersi in gioco e di avere la testa giusta".