CANOVI A RFV, Vendere Cabral per Nzola è pura follia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Dario Canovi a Radio FirenzeViola

Dario Canovi, decano dei procuratori sportivi, ha rilasciato dichiarazioni su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Weekend". Di seguito le sue parole su Mbala Nzola: “Negli anni la Fiorentina ha preso quattro punte. Prima di prendere la quinta, starei molto attento e valuterei molto bene un eventuale nuovo acquisto. Perché sbagliare il quinto sarebbe quasi un record mondiale”.

Prosegue: "Mandare via Cabral per prendere Nzola mi è parsa una pura follia. Perché Nzola non ha fatto male a Trapani e a La Spezia, ma già con Thiago Motta non è andato granché”.

E come mai secondo lei?

“È indubbio che Thiago Motta pretende molto dai giocatori negli allenamenti, e non credo che Nzola lo abbia fatto. Può darsi che Nzola abbia avuto quell’annata come negativa, ma non credo, perché poi queste annate si sono ripetute”.

Sonderebbe Belotti sul mercato?

“Va detto che la Roma ha un problema con gli attaccanti. Non credo sia molto disposta a disfarsene. Molto dipenderà dalle condizioni di Abraham, perché dovesse star bene la Roma potrebbe essere disponibile a una cessione di Belotti”.

Ascolta il podcast per l'intervento integrale