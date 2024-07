CALAMAI, Vendere Kayode sarebbe un autogol clamoroso

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sulla situazione di mercato in uscita della Fiorentina:

"Faccio una riflessione sul mercato in uscita, c'è qualcosa che non mi torna e di conseguenza mi allarma: ogni mercato è costruito anche su una cessione importante, ma quale potrebbe essere della Fiorentina? Di Milenkovic non parla nessuno, anche su Nico Gonzalez è sceso un silenzio totale. è chiaro che sarà importante la parte finale della Copa America per riaccendere le attenzioni sembrano sopite, anche quelle inglesi. Sotto traccia c'è chi dice di stare attenti perché ci sono squadre inglesi su Kayode, potrebbe arrivare la grande offerta. Le squadre inglesi sono solite fare l'investimento sul giovane italiano di talento in prospettiva. Giù le mani da Kayode, venderlo sarebbe un autogol clamoroso, un colpo allo stomaco di un progetto importante legato ai giovani, anche nella speranza di avere un qualcosa di speciale. Se proprio deve andare via qualcuno da quella parte, forse sarebbe meglio andasse via Dodo".