RFV Calamai: "Servono più leader: blindare Kean e De Gea. Dubbio Dodo"

Nel consueto Caffè nero bollente in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è espresso così sul momento della Fiorentina: "In attesa dell'ultima partita di Udine faccio una riflessione sui grandi leader della squadra viola. Chiusa la vicenda Gosens che resterà a Firenze, credo che la società debba fare di tutto per convincere Kean a restare almeno un altro anno, così come deve fare in modo che rimanga De Gea.

Mi piacerebbe dire la stessa cosa per Dodo ma ho la sensazione che il brasiliano non sia convinto al 100% a restare. Se questa è la sua volontà, se portasse 30 milioni allora con un po' di dispiacere potrei anche farne a meno".