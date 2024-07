CALAMAI, Riflettori sul ‘tormento’ Sottil: è l’ora di sbocciare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nel consueto appuntamento quotidiano con la rubrica di Luca Calamai su Radio FirenzeViola, il Caffè Nero Bollente, oggi si parla di Riccardo Sottil e della possibilità che possa essere uno dei grandi e inattesi acquisti di questa estate: "Ci stiamo avviando all'amichevole che concluderà la missione inglese. Come sempre i risultati in questo momento contano pochissimo, mentre contano le indicazioni. Al momento non ne sono arrivate moltissime sui singoli ma dal mio punto di vista oggi i riflettori sono puntati su Riccardo Sottil. Sottil è un tormento, anche personale perché all'inizio del suo percorso me lo immaginavo più forte di Chiesa.

Poi Chiesa ha fatto il suo percorso e Sottil ne ha fatto un altro pieno di vorrei ma non posso o non voglio. Questa estate però è diversa per Sottil, con l'allenatore che lo ha incoronato anche in modo inatteso a livello pubblico. Ma è anche lui diverso, nell'atteggiamento e nella personalità. In attesa di grandi colpi di mercato, cominciamo a guardarci in casa e proviamo ad immaginare che Sottil possa sbocciare così che tra qualche mese guarderemo a lui come uno dei più grandi acquisti di questa estate".