Paganini: "Pioli è l'uomo giusto. Thiago Motta incompatibile con l'ambiente

Paolo Paganini, giornalista della Rai è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole su Stefano Pioli e il suo possibile ritorno a Firenze: "Se la Fiorentina ha virato su Pioli significa che Pradè a Firenze ha le ore contate, perché l'attuale Ds avrebbe portato De Rossi a Firenze. Poi la Fiorentina ha fatto anche un tentativo importante per Sarri, che però ha firmato con la Lazio. Con l'addio di Palladino serve un nome forte, un profilo navigato. Per questo o Sarri (che però è sfumato) o Pioli. Prima decidi e meglio è, perché la situazione di Moise Kean non è semplice e dipenderà anche da chi sarà il successore di Palladino. Tra l'altro vorrei capire anche la strategia di Palladino, perché tutti erano convinti che ci fosse una squadra dietro al suo addio. Adesso vediamo cosa succederà all'Atalanta, forse può andare lì o a Como.

Thiago Motta? Secondo me è un profilo troppo rischioso in questo momento. Anche perché, tornando al discorso Kean, se tu punti su di lui non puoi prendere un allenatore che lo ha lasciato partire pochi mesi fa. Stesso discorso per Nicolò Fagioli, finito ai margini alla Juventus con Thiago Motta. Mi vien da fare una battuta, ci manca N'zola e siamo a posto, perché lo stesso Thiago Motta lo mise fuori rosa quando allenava lo Spezia".