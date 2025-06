RFV Reggiani: "La rottura con Palladino è un errore imperdonabile. Pradè faccia un passo indietro"

L'intermediario di mercato Ivan Reggiani è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione 'Chi Si Compra?', parlando della situazione in casa Fiorentina e partendo dall'addio di Raffaele Palladino: "La rottura fra Palladino e la Fiorentina fa male a tutti. Fa male anche al club ma soprattutto al calcio italiano, la Fiorentina aveva raggiunto un gran risultato e poteva consolidarlo nei prossimi anni. Questo è un passo indietro che potrebbe essere imperdonabile. Il profilo giusto per questa squadra ora è quello di Francesco Farioli, ha esperienza internazionale e soprattutto è un allenatore capace, con gli attributi. Le minestre riscaldate non fanno bene a nessuno, tra l'altro Pioli ha uno stipendio che difficilmente lo farà muovere da lì. Da allenatore, regredire di 6-7 milioni rispetto allo stipendio che percepisce ora, sarebbe una decisione troppo avventata. Sono ragionamenti delicati e la società adesso deve scegliere una linea precisa, perché si rischia di andare alla deriva".

Cosa ne pensa della situazione di Daniele Pradè, contestato duramente dalla piazza?

"Se un dirigente non raggiunge gli obiettivi prefissi, anche lo stesso dirigente può fare un passo indietro. Diventa una scelta naturale: sei fuori percorso e fai un passo indietro. Poi lui ha fatto bene in carriera, però serve buon senso e intelligenza. Se la proprietà insiste nel volerti tenere vuol dire che anche la proprietà ha dei problemi".

Cosa farebbe con Moise Kean? E con Albert Gudmundsson?

"Lo terrei a ogni costo. Chi è che ha uno come Kean in Italia? Nessuno. Poi potete parlarmi di Lucca, Lukaku o altro. Ma uno come Kean io non lo vedo in Italia. E vi dico che riscatterei anche Gudmundsson, pure se sono 17 milioni per il riscatto. Se devo prendere un giocatore speculare a Gudmundsson sul mercato quanto devo spendere? Minimo 20-25 milioni".