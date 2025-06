Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola: ora in onda "Palla al Centro!"

Prosegue anche oggi, mercoledì 4 giugno 2025, il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di Lady Radio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Giulio Dini per “Scanner”. Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi, Celeste Pin e Chiara Andrea Bevilacqua per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19. Dopo "Colpi d'Ala" con Alberto Di Chiara, chiude la giornata "Viva Fiorenza" per un'ora di trasmissione con Luigi Laserpe e Gianluca Lapi.

