CALAMAI, Nico tenga la 10 e sia il leader di Palladino

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è espresso così a proposito della permanenza sempre più probabile alla Fiorentina di Nicolas Gonzalez, alla luce di quello che nelle ultime ore ha riferito il manager dell'argentino Alessandro Moggi ("Resterà a Firenze al 99%"): "Alla luce di queste parole, che fanno il pari con quelle di Pradè di poche settimane fa, mi sforzo di pensare che non ci sia pretattica in tutto questo e che Nico e la Fiorentina siano davvero convinti di voler proseguire il loro percorso insieme.

E allora anche se l'argentino non ha fatto una buona stagione, penso che potrebbe essere un motivo di soddisfazione e orgoglio continuare con la numero 10 per diventare un simbolo anche della Viola di Palladino".