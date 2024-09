CALAMAI, L’arrivo di Commisso è un’iniezione di fiducia

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina e sul ritorno di Commisso a Firenze, previsto per domani: “Punto primo, Rocco Commisso ha deciso di prendere un aereo, fare un volo oceanico e venire a Firenze. Questo vuol dire che sta bene e questa è la cosa più importante. Punto secondo, il presidente porta un valore aggiunto nel rapporto con la squadra e i tifosi.

Vedo che, al mondo di oggi, grazie alla comunicazione, si può essere vicini anche stando lontani, ma un conto è la presenza fisica… Sono convinto che il suo arrivo sarà un’iniezione di fiducia ed entusiasmo per la squadra. Credo che l’arrivo di Commisso faciliterà anche il dialogo con il comune nel tentativo di trovare un punto d’incontro per cercare di rendere più rapida la realizzazione del nuovo Franchi. Non vuol dire che Commisso dovrà tirare fuori dei soldi, ma trovare un modo per creare una road map per la realizzazione dello stadio credo sia una cosa positiva.”