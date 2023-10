CALAMAI, Italiano-Napoli, perché? Più prospettive in viola

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero le voci in arrivo da Napoli circa un interessamento del club azzurro per Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: "Sento continui voci striscianti e sussurrate legate a un possibile approdo in azzurro del tecnico viola...

io pongo un problema: ma perché Italiano, l'allenatore più emergente di tutti, in questo momento dovrebbe andare in una squadra in totale caos, con gli ammutinati del Bounty, che non ha un'area tecnica all'altezza del ruolo e buona parte dei giocatori con la valigia pronta? Non capirei una sua eventuale scelta di questo tipo. Io vedo più prospettiva alla Fiorentina anche nel confronto con il Napoli: la Fiorentina sta crescendo per cui se fossi Italiano resterei con piacere a Firenze".