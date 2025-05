RFV Calamai: "Inevitabile rinunciare a Colpani. Ma non si sbagli su Gud"

Luca Calamai stamani su Radio Firenzeviola per il consueto 'Caffè nero bollente' ha parlato così all'indomani della conferenza del Viola Park: "Sono mille le indicazioni che arrivano dall'interessante conferenza stampa dello stato maggiore della Fiorentina. Io prendo quella di non riscattare Colpani, quindi la decisione di dichiarare persi i 4 milioni versati per il prestito al Monza. L'altra scelta in bilico è quella di capire se perdere anche i milioni per Gudmundsson. Io trovo doloroso ma necessario rinunciare a Colpani, ma io non rinuncerei alla sfida Gudmundsson perché si tratta di un talento assoluto, oltre agli 8 milioni".