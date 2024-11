CALAMAI, Il rinnovo di De Gea sarebbe un regalo di Natale

FirenzeViola.it

>Nel consueto "Caffà nero bollente", rubrica in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha preso la parola analizzando la notizia rilanciata stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, che annuncia un principio di accordo tra la Fiorentina e David De Gea per allungare il contratto dello spagnolo: "Leggo la notizia del Corriere dello Sport-Stadio che vede la Fiorentina al lavoro per prolungare al 2026 il contratto di De Gea: credo che questa sia la speranza di tutti, e se tutto ciò dovesse arrivare a stretto giro di posta, per esempio entro Natale, annunciare un altro anno di De Gea a Firenze diventerebbe il più bel regalo di Natale che ogni tifoso possa ricevere".