CALAMAI, Il mercato ora è un problema: servono 2 giocatori subito

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda come tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai oggi si è espresso così sul mercato della Fiorentina e sull'urgenza di avere giocatori nuovi: "Senza scatenare processi, oggi possiamo affermare che il mercato della Fiorentina è un problema. Nella storia, l'ACCVC ha sempre avuto un modo di approcciarsi alle valutazioni con cautela. Nel leggere ieri però il loro comunicato, ho trovato un'accelerazione nei confronti della società che si sposa con quello che il giorno prima aveva detto Palladino: non siamo ancora ai tre indizi che fanno una prova, ma due ci sono già. La parte tecnica e quella del tifo si incontrano nel segnalare che servono giocatori importanti.

Nelle prossime ore - ma non oltre 4-5 giorni - la dirigenza deve consegnare a Palladino due pedine: il portiere e il centrocampista, che non può essere solo Tessmann visto che è alle Olimpiadi. Cara società, il messaggio da tecnico e tifosi è arrivato. Ora bisogna operare".