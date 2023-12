CALAMAI, Kayo, ci sei mancato: basta Parisi a destra

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero il successo dei viola in rimonta contro il Genk in Conference League propiziato dal ritorno in campo di Michael Kayode: "Condivido pienamente il 7 dato oggi dai principali quotidiani a Kayode: quanto ci è mancato il terzino in questo mese. Ci è mancata la sua freschezza, la sua aggressività ma anche la sua sana incoscienza tattica, che è un valore aggiunto. C'era il dubbio di non ritrovare Kayode ai suoi livelli e invece ha fatto ancora meglio di come aveva finito.

Adesso la Fiorentina ha un valore aggiunto sulla destra per cui la mia speranza è quella di non dover più vedere Parisi adattato su quella fascia. Se a destra abbiamo recuperato un gioiello, adesso serve che Parisi torni ad essere il titolare della corsia mancina".