RFV Calamai: "Dove sono i gol degli attaccanti? Kean sia più libero di operare"

Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "In questo inizio di stagione drammatico si è spesso parlato dei problemi difensivi ma secondo me c'è anche un altro problema: sono spariti i gol degli attaccanti. Rispetto a un anno fa solo in campionato ci sono 15 reti in meno, un qualcosa di incredibile. Un campanello d'allarme sul quale Vanoli dovrà lavorare.

Come recuperare questi gol? Kean da solo? Kean con Piccoli? Kean con Dzeko? Tutto è possibile, ma se non si trova questa soluzione è difficile ritrovare i gol e di conseguenza le vittorie. Ripensando al passato, Kean libero di operare era veramente devastante".