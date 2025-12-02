RFV
Calamai: "Dove sono i gol degli attaccanti? Kean sia più libero di operare"
FirenzeViola.it
Nel consueto "Caffè nero bollente" in diretta tutte le mattine su Radio Firenzeviola, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "In questo inizio di stagione drammatico si è spesso parlato dei problemi difensivi ma secondo me c'è anche un altro problema: sono spariti i gol degli attaccanti. Rispetto a un anno fa solo in campionato ci sono 15 reti in meno, un qualcosa di incredibile. Un campanello d'allarme sul quale Vanoli dovrà lavorare.
Come recuperare questi gol? Kean da solo? Kean con Piccoli? Kean con Dzeko? Tutto è possibile, ma se non si trova questa soluzione è difficile ritrovare i gol e di conseguenza le vittorie. Ripensando al passato, Kean libero di operare era veramente devastante".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
2 Unità la parola d’ordine, ma da sola (giocando così) non basta per salvarsi. E ora a Vanoli è legittimo chiedere qualche cambio tattico
Copertina
FirenzeViolaUnità la parola d’ordine, ma da sola (giocando così) non basta per salvarsi. E ora a Vanoli è legittimo chiedere qualche cambio tattico
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com