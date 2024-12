CALAMAI, Con tre colpi a gennaio Viola da Champions

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha analizzato il tema mercato. Queste le sue riflesisoni: "La mia riflessione di oggi è legata al mercato, senza fare nomi in entrata. Per quanto riguarda i numeri, io credo che la Fiorentina farà di tutto per provare a vendere Ikoné, quindi -1. Ovviamente, Biraghi se ne andrà, poi vedremo con quali modalità e termini, se tramite recessione contrattuale o portando avanti una trattativa, e lo considererei legittimo, dato che ha mercato -2.

E poi, purtroppo, da qui alla fine della stagione non avremo Bove -3. Ecco, il numero di oggi è 3: dovranno arrivare 3 giocatori importanti. Se Pradè riuscirà ad avere tre grandi intuizioni, la Fiorentina può conquistare la qualificazione in Champions".