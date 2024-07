CALAMAI, Colpani, giorni decisivi: Amrabat ostacolo

FirenzeViola.it

Il Caffè nero bollente di Luca Calamai su Radio Firenzeviola parla delle dinamiche sui fronti Colpani e Amrabat: "I prossimi giorni devono portare a risolvere in maniera positiva la vicenda Colpani, anche se le vie del mercato sono spesso imprevedibili. L'idea mi pare abbastanza chiara: vendere Amrabat e investire quei soldi su Colpani.

Ma lo scenario è cambiato perché lo United non ha riscattato il centrocampista marocchino e quindi la Fiorentina si trova in mano un Amrabat in più e dei milioni in cassa in meno. Mi auguro che la Fiorentina possa cambiare strategia rispetto al solito e magari fare un anticipo di cassa per Colpani, cercando poi di creare il giusto mercato per Amrabat".