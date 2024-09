CALAMAI, Centrocampo terremotato. Adli-Bove duo titolare

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha commentato l'attualità della Fiorentina: “Prima di tutto, è quasi obbligatorio fare un grande in bocca al lupo a Gudmundsson, che presto affronterà la partita più delicata della sua vita. La speranza è per l’uomo ancor prima del calciatore. Restando in tema Fiorentina, è doverosa una riflessione sul centrocampo: non è stato solo cambiato, ma terremotato. Della scorsa stagione è rimasto solo Mandragora, che temo avrà un ruolo un po’ meno da protagonista.

Attenzione al poker di nuovi innesti: Adli, Cataldi, Richardson e Bove. Non vedo un titolarissimo, ma penso a una coppia iniziale formata da Adli con la sua regia e il calcio pensato, e Bove con la sua corsa e dinamismo, alla ricerca del salto di qualità. Tuttavia, il calciatore che più mi intriga è Richardson. Non mi stupirei se tra un mese o due diventasse una figura insostituibile del centrocampo viola.”