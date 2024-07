CALAMAI, Campanello d'allarme: occhio all'addio di Nico

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così su Nico Gonzalez e il rischio di una possibile partenza: "La Fiorentina è in stand-by su Colpani e Lovric e non riesce a vendere Nzola, ma è in stand-by anche su Amrabat. Ciò significa che o c'è un cambio di strategia da parte della proprietà, altrimenti c'è bisogno di far cassa, e quindi di cedere un pezzo importante.

Anche perché con Milenkovic non è stata fatta cassa e Kayode non è in vendita. Per cui, occhio a Nico Gonzalez e occhio al mercato arabo, che potrebbe portare quei 35-40 milioni con cui iniziare veramente il mercato, sacrificando un giocatore importante ma che non fa la differenza al 100% e che probabilmente non è adatto al modulo che intende utilizzare Palladino".