CALAMAI, 300 tifosi al VP: no allarme ma un segnale

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina e in particolare sul ridotto numero dei tifosi presenti ieri al Viola Park in occasione del primo allenamento a porte aperte della squadra di Palladino: "Non c'è nessun tipo di allarme in relazione ai circa 300 tifosi che hanno scelto di seguire la seduta: ieri era un giorno di lavoro e c'era pure un caldo tremendo. Eppure una riflessione più profonda deve essere fatta sul fatto che quello che è andato in scena ieri è stato un abbraccio, se non freddo, quantomeno "normale".

I dirigenti della Fiorentina devono cogliere nella giusta considerazione questo segnale. Se serviva un altro motivo a Daniele Pradè per accelerare il mercato, ecco ieri è andato in scena uno spunto giusto".