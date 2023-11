CAGNI A RFV, Viola benissimo. È l'anno della raccolta

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Luigi Cagni a Radio FirenzeViola

L'ex allenatore Luigi Cagni, durante "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola, è intervenuto per parlare di Fiorentina:

Come mai questa Fiorentina continua ad avere un andamento un po' altalenante?

"Penso sia normale per una squadra che ha più competizioni. La gestione di tante gare consecutive è difficile, c’è un dispendio nervoso enorme. La pressione si sente ancora di più, ma quando vedo le partite della Fiorentina noto sempre un dato determinante: non c’è giocatore che non spenda tutto ciò che ha”.

Prosegue: “Non vedo giocatori estranei al gruppo. Ci sono errori ma sono a livello tecnico. Poi la Fiorentina sta facendo benissimo, sia in coppa che in campionato. Al di là di qualche partita sbagliata, ci sono cose che Italiano deve mettere a posto. Ma quest’anno per me è quello della raccolta”.

Per l'intervento intero, ascolta il podcast