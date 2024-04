BUSO A RFV, Italiano, parole giuste alle punte. E Jack...

FirenzeViola.it

L'ex attaccante viola Renato Buso, con un passato anche nello staff tecnico della prima squadra della Fiorentina con Prandelli e allenatore dell'Under-18, ha parlato oggi nel corso di "Viola amore mio" a Radio FirenzeViola, ripartendo dal pareggio ottenuto dalla formazione di Italiano in Conference League contro il Viktoria Plezn:

Cosa pensa delle parole di Italiano in rifermento ai suoi attaccanti?

"Ha detto delle cose giuste: si è tolto delle responsabilità di dosso per spronare i giocatori a dare il massimo. Forse sono concetti che potevano essere detti prima. Io ho visto la partita ieri e al di là delle responsabilità degli attaccanti io ho visto una manovra lenta, al cospetto di una squadra che si è difesa molto bene".

Cosa può fare in più Belotti?

"Le sue prestazioni sono state in generale buone da quando è a Firenze ma anche lui ieri mi è apparso affaticato. Io per aiutarlo gli metterei al fianco un altro attaccante, in modo da potergli liberare qualche spazio. Con due punte di fisicità potrebbero tornare utili anche le fasce e i cross dei terzini".

E' mancata l'esperienza tattica di Bonaventura ieri?

"Un giocatore di qualità come lui sarebbe stato fondamentale. Jack è un giocatore straordinario sia sotto il profilo tecnico che tattico".

Quali giocatori devono prendersi le maggiori responsabilità ora?

"Torniamo al discorso di Italiano: credo che serva molto più l'apporto degli esterni. Ovvero di giocatori che sappiano saltare l'uomo e sappiano mettere in mezzo palloni pericolosi. Beltran, che pure non fa quel ruolo, è un giocatore più dinamico che ha dato l'esempio di cosa serviva".