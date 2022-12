BROVARONE A RFV, Serve una punta di livello assoluto

Bernardo Brovarone, operatore di mercato, è stato ospite di “Viola Amore Mio” sulle frequenze di Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono pronto a vedere una squadra nuova, o comunque ben posizionata con autostima. È una squadra che deve essere corretta e definita durante il mercato, ma più che altro d’estate, non a gennaio. Poi se ci sarà qualche lacuna andrà colmata”.

Prosegue: “Se la Fiorentina vuole ambire a una crescita importante, ha bisogno di un centravanti di livello assoluto. È una scelta che la società dovrà fare se vuole assestarsi sulle prime 4-5 posizioni. Poi andrà presa una decisione anche sulla porta. Quest'estate potrebbe essere la prima per definire la squadra, che per me non necessita di ribaltamenti, ma solo di qualche aggiustamento”.

Sull'attaccante: “La Fiorentina non può più sbagliare. Ma io vorrei che Italiano fosse messo in condizione di scegliere. Almeno sarà lui a sceglierselo. La crescita di Ikoné è un altro supporto importantissimo”.

Le piacerebbe Belotti come nuovo attaccante?

“No. Belotti è Belotti, nella sua particolarità ha sempre segnato. Ma mi piacerebbe rivedere la Fiorentina con coraggio. Prendere una decisione forte, con la consapevolezza però che non si può più sbagliare”.