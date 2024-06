BROGIONI A RFV, Ricorso viola al giudice civile: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giornalista de La Nazione Stefano Brogioni ha parlato a Radio FirenzeViola durante Palla al Centro in merito al ricorso presentato dalla Fiorentina sullo stadio Franchi: "La Fiorentina ha presentato ricorso al giudice civile e non al Tar per accorciare i tempi. Si tratta di una procedura che può essere messa in atto quando si ritiene che vi sia un pericolo grave e imminente della propria attività. Questa procedura è una delle più rapide nel panorama della giustizia quindi penso che i temi saranno snelli.

Non è un ricorso al Tar ma al giudice civile. Prima della estate piena quindi penso che il giudice si esprimerà. La Fiorentina ha presentato questo ricorso per tutte le incognite presentate anche durante la conferenza stampa di Ferrari e Pradè, ovvero l'incognita sulla durata dei lavori, sul competo finanziamento e anche sul pregiudizio che uno stadio a capienza ridotto comporta sul bilancio".