RFV Bressan: "Fagioli deve darsi una svegliata. In questo momento farei giocare Fazzini"

vedi letture

L'ex calciatore della Fiorentina, Mauro Bressan, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio". Queste le sue parole da doppio ex in vista della sfida di domenica tra Fiorentina e Como: "A Como ho passato tanto tempo e da allora le cose sono molto cambiate (ride ndr.). La società di oggi è molto futuristica, ha una proprietà che ha scelto di investire in un posto tranquillo per poter fare qualcosa secondo i loro canoni. Una società come questa in Serie A non c'è. Investono su giovani forti, giocano i 2003, 2004 e 2005 e sono tutti di qualità. Se a gennaio si ritroveranno nelle posizioni tra la sesta e la settima potrebbero anche fare investimenti per provare ad entrare nelle coppe".

Consigli a Pioli per la sfida al Como?: "Non penso abbia bisogno dei miei consigli. Il Como sicuramente è una squadra forte che aggredisce ed è giovane, ma il mister dovrà pensare a se stesso e alla sua Fiorentina provando a dare certezze che ad oggi non ci sono e probabilmente non ci saranno neanche domenica. Pioli dovrà cercare di avere delle risposte dai suoi ragazzi per capire su chi puntare,vedo che sta cambiando tanti moduli e giocatori dalla metà campo in su. Ha tante soluzioni, il che è un bene, ma ad un certo punto serve avere un identità per trovare anche certi meccanismi. Secondo me lui è alla ricerca di questo".

Nicolussi Caviglia può aiutare a trovare l'ordine?: "Sicuramente come caratteristiche è un giocatore ordinato, lo abbiamo visto a Venezia, davanti alla difesa ha geometrie, anche se non è velocissimo, e ha ottime qualità tecniche. Può dare certezze al centrocampo. I dubbi riguardano sempre il modulo, se giocare a due o a tre in mezzo. Sono difficoltà che avrei anche io sulla scelta. Fagioli per dire è il più tecnico li in mezzo e dovrebbe giocare sempre, ma se è quello delle ultime partite se ne può fare a meno. Anche lui deve darsi una svegliata. Poi c'è Fazzini che è il mio preferito e che io per energia e vivacità in questo momento farei giocare".

Ascolta il podcast per l'intervista completa