BRESSAN A RFV, Ecco perché la Viola non segna

L'ex centrocampista viola, Mauro Bressan, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola: "La Fiorentina si deve abituare a questo ritmo che la fa scendere in campo ogni tre giorni: ieri non era la solita Viola, i giocatori non sono però ancora in forma. L'Udinese ha trovato il gol con quel gol/fallo su Venuti. Io non mi fascerei la testa, sono convinto che contro la Juventus la prestazione dei viola sarà diversa. Turnover? Faccio l'esempio di Sottil che è in forma, ti gioca col Napoli e l'Udinese: ti viene magari il dubbio che con la Juve non sia al top. Questo per dire che anche Italiano deve fare delle scelte. Siccome penso che Italiano abbia una rosa valida, gli incidenti di percorso ci stanno. Rimane la scarsa attitudine al gol, credo derivi anche dal fatto che la squadra non gioca benissimo. Cabral ieri non è stato supportato dal gioco".