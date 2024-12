BRESSAN A RFV, Ecco che cosa ci dice la partita ieri

FirenzeViola.it

Così l'ex Fiorentina, Mauro Bressan, a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola a proposito del momento della squadra di Palladino: "E' giusto che i tifosi si eccitino per questa situazione e che pensino sempre in positivo. Poi bisogna vedere anche la realtà analizzando quello che potrà succedere, a mente fredda. La partita di ieri ci dice che la Fiorentina sta dimostrando una grande solidità difensiva, si è trovata un'altra vittoria sporca. Non puoi sempre andare a mille all'ora, la gara col Cagliari è stata emblematica: quando sono mancate le forze, la retroguardia viola è stata insuperabile".

Cosa pensa dell'esclusione di Kean dal primo minuto?

"Da quello che ha detto Palladino sembrava solamente essere un po' stanco. Poi quando è entrato non ha avuto la solita furia agonistica, che ha confermato tutto. Il tecnico lo sapeva ed è giusto che schieri chi è pronto".

Gosens ha giocato più avanti e Parisi dietro: può essere una soluzione stabile?

"Quando c'è da gestire una partita come quella di ieri, in cui Gosens subiva la velocità di Luvumbo, può essere una soluzione temporanea. Poi si vedrà. Di sicuro c'è da mettere a posto anche il vuoto, almeno temporaneo, lasciato da Bove. Sottil sta facendo molto bene in questo senso, forse lui e Cataldi sono stati i migliori".

