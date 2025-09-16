RFV Braglia sulla Fiorentina: "Manca identità, al Como no. Il portiere più forte non è De Gea"

Simone Braglia, ex portiere del Como, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola ai microfoni di "Viola Amore Mio" per parlare della prossima parita di campionato tra Fiorentina e Como.

Sarà una partita delicatissima per la Fiorentina quella di domenica contro il Como..

"Il Como, però, è regredito rispetto alla partita d'esordio contro la Lazio, ieri contro il Genoa se la partita fosse durata di più l'avrebbe vinta la squadra di Vieira. Il Genoa ha maturità e esperienza e con qualche minuto in più avrebbe portato a casa il risultato".

Contro la Lazio, il Como, aveva dimostrato di essere in grande forma, c'era un entusiasmo diverso?

"La prima partita ha portato la squadra di Fabregas a fare una super prestazione davanti ai tifosi locali. Il Como è una bellissima squadra, ieri nella prima mezz'ora avrebbe meritato il doppio vantaggio però gli episodi sono stati fondamentali nel secondo tempo e hanno inciso sul risultato. Con un po' di esperienza in più non avrebbe neanche giocato in inferiorità, ad esempio. Nel secondo tempo mi è parso che non fossero in un'ottima condizione fisica".

La Fiorentina è più in difficoltà del Como, ci si aspettava qualcosa in più, che fosse più avanti

"Alla Fiorentina manca quell'identità che il Como invece ha. La Fiorentina è slegata, per individualità non ci sarebbe paragone con il Como, ma manca identità e affiatamento".

De Gea è il portiere più forte della Serie A?

"No, è un ottimo portiere ed è un leader. È fondamentale avere giocatori come lui nello spogliatoio. Per me il miglior portiere della Serie A è Meret":

Gudmundsson può trovare intesa con Kean?

"Credo di sì perché le loro qualità si possono integrare, dipende dall'allenatore, deve trovare l'alchimia giusta per farli coesistere".

