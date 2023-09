BORTOLAZZI A RFV, Vi racconto quel precedente in Belgio

FirenzeViola.it

Mario Bortolazzi a Radio Firenze Viola

Mario Bortolazzi, ex viola e protagonista dell'unica trasferta in Belgio della storia della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di quell'unico precedente (pesante sconfitta contro l'Anderlecht nella Coppa Uefa 1984-85) : "Il 6-2 di quella volta fu pesante, ma la trasferta me la ricordo positivamente perché comunque avevo meno di venti anni e far parte di una trasferta europea a quell'età mi fece molto piacere".

Così invece su un possibile centrocampo a due Arthur-Maxime Lopez:"Non so se possono coesistere, visto che sono due giocatori brevilinei. Io li vedrei bene insieme a calciatori con caratteristiche diverse. Per come la vedo io, si assomigliano molto ed assomigliano molto a Torreira, per questo non li vedo bene insieme".

Ed in generale, sull'avvio di stagione dei viola: "La Fiorentina la vedo bene, anche per la trasferta europea. La vittoria contro una diretta rivale per l'Europa come l'Atalanta dà tanti stimoli. Poi per adesso è presto per dare valutazioni".